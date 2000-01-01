деревня Духовщина, Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Духовщина

Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Выкопировка с плана деревни Духовщины Соседненской волости Лужского уезда владения крестьян деревни Духовщины (бывшее владение великой княгини Елены Павловны). 1910 г. // Показать все
О разверстании надельной и купленной земли крестьян на хуторские участки дер. Духовщины Соседненской волости Лужского у. и о возобновлении части межи. 1911–1913 гг. // Це Показать все
О разверстании надельной и вненадельной земли общества крестьян на хуторские и отрубные участки дер. Духовщины Соседненской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Центральн Показать все
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной и вненадельной земли общества крестьян д. Духовщина Соседненской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Центральный Показать все
Геодезические описания земельных участков, отмежеванных в надел крестьян дер. Духовщина Соседненской вол. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2618Духовщина, д. Оран. дворц. вед.при колодцах.1215041114

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Соседненская волость
Духовщина д.1133 стан49153 участок50почтовое отделение Новоселье.

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