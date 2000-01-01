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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Выкопировка с плана деревни Духовщины Соседненской волости Лужского уезда владения крестьян деревни Духовщины (бывшее владение великой княгини Елены Павловны). 1910 г. // Показать все
О разверстании надельной и купленной земли крестьян на хуторские участки дер. Духовщины Соседненской волости Лужского у. и о возобновлении части межи. 1911–1913 гг. // Це Показать все
О разверстании надельной и вненадельной земли общества крестьян на хуторские и отрубные участки дер. Духовщины Соседненской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Центральн Показать все
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной и вненадельной земли общества крестьян д. Духовщина Соседненской волости Лужского у. 1914–1916 гг. // Центральный Показать все
Геодезические описания земельных участков, отмежеванных в надел крестьян дер. Духовщина Соседненской вол. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2618Духовщина, д. Оран. дворц. вед.при колодцах.1215041114
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Духовщина д.1133 стан49153 участок50почтовое отделение Новоселье.