деревня Староюмраново, деревня Староюмраново, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Староюмраново

Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Башкортостан
Чат по иске имля (арабской графике)

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Бакаевской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
185Юмуранова, деревня.при рч. Чермасане.733858199195Б. —Мечеть 1. Мельница водяная.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Бакаевская волость
24. Юмуранова, деревня бывшая государственная, при речке Чермасане, дворов 74, жителей 317, мечеть

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Бакаевская волость
22Юмуранова, д. при р. Чермасане, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., х.-з. маг.76864172167Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кушнаренковский район
521106Староюмрановодеревня55°06'00"55°06'00"N-40-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кушнаренковский муниципальный район, Сельское поселение Расмекеевский сельсовет
80640465116д Староюмрановодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close