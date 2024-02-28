село Ачкасово, село Ачкасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Ачкасово

Воскресенский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3766Ачкасово (Очкасово), с. вл. и каз.при р. Москве.161428132135Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Коломенский уезд, Мячковская волость
1559. Ачкасово, село бывшее владельческое и государственное, при реке Москве, дворов 34, жителей 237, церковь православная, лавка

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Мячковская волость
Дер. Ачкасово185840Усадьба помещика Балина и земское училище.
Имение В. А. Балина, при с. Ачкасове1858

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Воскресенский район
16777Ачкасовосело55°15'с.ш.38°43'в.д.N-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Воскресенский муниципальный район, Фединское сельское поселение
46606413111с Ачкасовосело
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