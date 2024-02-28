деревня Шоборово, деревня Шоборово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Шоборово

Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Боровская волость
307. Шаборово, погост бывший владельческий, при реке Колпе, дворов 24, жителей 108, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Боровская волость
24Сухачский-Кикольский погост (пог.)2-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля44712192317+земледелиецерковная службарека Колп.2 церкви, смежен с деревней Шоборово.
31Шоборово (дер.)2-го стана, 5-го зем. уч.Шоборовского314373971702317см.земледелиерека Колп.Земская школа с библиот., 2 мелочные лавки, смежна с Сухачско-Никольским пог.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кадуйский район
246210Шобороводеревня59°17'с.ш.36°36'в.д.O-37-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Сельское поселение Семизерье
19626432496д Шобороводеревня
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