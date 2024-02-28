- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
307. Шаборово, погост бывший владельческий, при реке Колпе, дворов 24, жителей 108, церковь православная, водяная мельница
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
24Сухачский-Кикольский погост (пог.)2-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля44712192317+земледелиецерковная служба—река Колп.2 церкви, смежен с деревней Шоборово.
31Шоборово (дер.)2-го стана, 5-го зем. уч.Шоборовского314373971702317см.земледелие——река Колп.Земская школа с библиот., 2 мелочные лавки, смежна с Сухачско-Никольским пог.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246210Шобороводеревня59°17'с.ш.36°36'в.д.O-37-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19626432496д Шобороводеревня