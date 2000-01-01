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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3769Челки-озеро, д.при Челкиозере.31026782624Кор. 26—24.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
42552. Челки-озероКимоварскоеОзере Чалки32715До ближайшего поселения: 8. До школы: 15. До почтового отделения: 268. До пароходной пристани: Пассажирская пароходная пристань в городе Повенце. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 43. Не крестьянское: —. Крестьянское: 41. Не крестьянское: —.