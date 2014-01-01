село Цоднискари, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014) — Familio

Цоднискари

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ცოდნისკარი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Лагодехский район, Цоднискарский сельсовет
село Цоднискари2264767

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
კახეთი , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, ცოდნისკარის თემი
ცოდნისკარიTsodniskariМужчин: 305. Женщин: 327. Всего: 632.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.