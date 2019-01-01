деревня Межовка, деревня Межовка, Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Межовка

Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Покрово-Ясыльска волость
12) в. Межевка на р. Межевке, строющ. правосл. церк., церк.-прих шк.Ключевское общество39113117Бывшие государственныеПравославныеРусские1008

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ординский район
347380Межовкадеревня57°02'00"56°37'00"O-40-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ординский муниципальный район, Красноясыльское сельское поселение
57638416131д Межовкадеревня
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