деревня Верхний Крутец, деревня Верхний Крутец, Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Верхний Крутец

Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Городищенский район
47853Верхний Крутецдеревня53°26'45°37'N-38-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Сельское поселение Юловский сельсовет
56618446111д Верхний Крутецдеревня
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