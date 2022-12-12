деревня Межа Расас, деревня Межа Расас, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads (на 2021) — Familio

Межа Расас

Vīpes pagasts, Jēkabpils novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
182РоссыместечкоОдзе, рекаКрейцбургского, лютеранскогоБушгофскому сельскому обществу3

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Jēkabpils novads, Vīpes pagasts
Meža Rasas100133437ciemsDEL
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