деревня Чёрная Река, деревня Чёрная Река, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Чёрная Река

Лоухский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Кемский уезд
459Чернорецкая, д.при р. Черной.1354440104116Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Кемский уезд, Керетская волость
79. Чернорека, деревня бывшая государственная, при речке Черной, дворов 42, жителей 220, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Лоухский район
151344Чёрная Рекадеревня66°31'32°56'Q-36-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение
86621430126д Чёрная Рекадеревня
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