село Деушево, село Деушево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Деушево

Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
2005Деушева, д. каз.при р. Свияге и оз. безымянном.401560224223Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Чирки-Кильдуразовская волость
1133. Деушева, деревня бывшая государственная, при реке Свияге, дворов 88, жителей 554, мечеть шк.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Чирки-Кильдуразовская волость
Деушева, Чирки-Кильдуразовскойтатары1004
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Апастовский район
142301Деушевосело55°11'48°22'N-39-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Апастовский муниципальный район, Деушевское сельское поселение
92610436101с Деушевосело
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