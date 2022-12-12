Большая Шия
Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ЛюдиЛюди
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Шия Старая, Ст.-Кумызанскойчеремисы665 Вместе с д. Каргали.Показать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Зур ШыяБольшая ШияТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159024Большая Шиясело55°54'51°20'N-39-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мамадышский муниципальный район, Куюк-Ерыксинское сельское поселение
92638436106с Большая Шиясело