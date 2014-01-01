село Ксовриси, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014) — Familio

Ксовриси

მცხეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთა-მთიანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ქსოვრისი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Мцхетский район, Ксоврисский сельсовет
село Ксовриси2272720

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
მცხეთა-მთიანეთი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ქსოვრისის თემი
ქსოვრისიKsovrisiМужчин: 638. Женщин: 630. Всего: 1268.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.