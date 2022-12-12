село Никольское, село Никольское, Кувандыкский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Никольское

Кувандыкский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
638Никольский, отр. казач. Ор. в.при р. Урале.11930157540550Мечеть 1, школа, почтовая станция, базар еженедельно.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Ильинский
477. Никольский, поселок казачий, при реке Урале, дворов 176, жителей 1050, мечеть, школа, почтовая станция, салотопенный завод, 16 лавок, базар еженедельно

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Кувандыкский район
71723Никольсксело51°22'с.ш.57°08'в.д.M-40-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Кувандыкский
53714000226с Никольскоесело
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