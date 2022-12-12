Никольское
Кувандыкский, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
638Никольский, отр. казач. Ор. в.при р. Урале.11930157540550Мечеть 1, школа, почтовая станция, базар еженедельно.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
477. Никольский, поселок казачий, при реке Урале, дворов 176, жителей 1050, мечеть, школа, почтовая станция, салотопенный завод, 16 лавок, базар еженедельно
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71723Никольсксело51°22'с.ш.57°08'в.д.M-40-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53714000226с Никольскоесело