деревня Елизаветинка, деревня Елизаветинка, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Елизаветинка

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Петровская волость
860. Елизаветинка, деревня бывшая владельческая, при реке Зуше, дворов 20, жителей 116, церковь православная, часовня, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
292659Елизаветинкадеревня53°09'с.ш.36°45'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Высокинское сельское поселение
54636413141д Елизаветинкадеревня
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