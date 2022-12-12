посёлок Ледмозеро, посёлок Ледмозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Ледмозеро

Муезерский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд
3705Ледмозеро, д.при оз. Ледмо.275½16941312Кор. 13—12.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Муезерский район
150172Ледмозеропосёлок64°15'32°02'Q-36-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Муезерский муниципальный район, Ледмозерское сельское поселение
86627427101п Ледмозеропоселок
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