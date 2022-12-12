село Никульчино, село Никульчино, Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Никульчино

Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
798Никулицкое, с. каз.при р. Вятке.121224103104Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Пластининская волость
78. Никулицкое (Калаганы, Заложана), село бывшее государственное, при реке Вятке, дворов 36, жителей 216, церковь православная, лавка, трактир

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Слободской район
30118Никульчинодеревня58°35'49°54'O-39-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Слободской муниципальный район, Шиховское сельское поселение
33635452186с Никульчиносело
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