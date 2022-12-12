деревня Керново новое, деревня Керново новое, Копорская волость, Петергофский уезд (на 1913) — Familio

Керново новое

Копорская волость, Петергофский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Петергофский уезд
3674Керново новое, д. вл.при устье р. Воронки.6230144029Фабрика бумажная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Петергофский уезд, Копорская волость
502. Старая и Новая Кернова, деревня бывшая владельческая, при реке Воронке, дворов 34, жителей 194, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд, Копорская волость
Керново Новое д.643 стан57123 участок42почтово-телеграфное отделение Копорье.
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