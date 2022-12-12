село Мармыжи, село Мармыжи, Мещовский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Мармыжи

Мещовский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мещовский уезд
2846Мармыжовские дворы, выс. каз.при колодцах.142151511
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2855Мармыжи, с. каз.при колодцах.152260179176Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мещовский уезд, Барятинская волость
626. Мармыжи, село бывшее государственное, дворов 54, жителей 370, церковь православная, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Мещовский район
76962Мармыжисело54°22'35°31'N-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Мещовский муниципальный район, Сельское поселение поселок Молодежный
29627425156с Мармыжисело
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