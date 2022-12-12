хутор Петропавловский, хутор Петропавловский, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Петропавловский

Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Весело-Вознесенская волость
3360Петропавловский посел., Весело-Вознесенской волости, при реке Мокром-Еланчике86607308273Сельское правление, кредит. т-во, ветряная мельница155507

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Неклиновский район
531778Петропавловскийхутор47°13'00"38°23'00"L-37-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Неклиновский муниципальный район, Васильево-Ханжоновское сельское поселение
60636408121х Петропавловскийхутор
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