село Ежовка, село Ежовка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Ежовка

Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1813Ежевка, выселок.при рч. Юрезани.1573047187208Р. — Завод маслобойный. Мельниц водяных 2. Пчеловодство.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Дуванская волость
25Усть-Кошелевка (Ежовка), с. при реч. Юрюзани, на прос. дор., церковь (постр. в 1904 году), зем. шк., бак. лав., хл.-зап. маг., маслоб.1752743127128Земледелие, пчеловодство и лесной промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Дуванский район
520647Ежовкасело55°32'00"57°38'00"N-40-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дуванский муниципальный район, Сельское поселение Михайловский сельсовет
80623428106с Ежовкасело
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