село Карланюрт, село Карланюрт, Хасавюртовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Карланюрт

Хасавюртовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Хасав-Юртовский округ
602Карлан, с. при р. Акташе, на проселочной дороге из Андреева в Костек.46129121кумыки чеченцысуннитыМечеть.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Хасавюртовский район
146245Карланюртсело43°14'46°39'K-38-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Хасавюртовский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Карланюртовский
82654438101с Карланюртсело
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