посёлок Золотое Дно, посёлок Золотое Дно, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Золотое Дно

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
291167Золотое Днопосёлок52°29'с.ш.35°30'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Плосковское сельское поселение
54612425131п Золотое Днопоселок
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