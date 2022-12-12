деревня Головеново, деревня Головеново, Тирибревская волость, Александровский уезд (на 1905) — Familio

Головеново

Тирибревская волость, Александровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
1066Говасово (Говеново), д. вл.при колодце.2045113545
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Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Тирибревская волость
785Головеново деревня8391361612
Переславский уезд, Глебовская волость
4293Головино деревня348144248
4294Голоперово село353461402019
4295Голоперово Татарин. усадьба611402019
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