арбан Ээр-Хавак, арбан Ээр-Хавак, Бай-Тайгинский муниципальный район, Республика Тыва (на 2019) — Familio

Ээр-Хавак

Бай-Тайгинский муниципальный район, Республика Тыва (на 2019)

Статус
жилой
Тип
арбан
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун
750152Ээр-Хавакарбан50°59'00"90°14'00"M-46-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Тыва, Бай-Тайгинский муниципальный район, Сельское поселение Ээр-Хавакский
93605457106арбан Ээр-Хавакарбан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close