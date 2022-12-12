село Павловка, село Павловка, Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019) — Familio

Павловка

Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1621Сахтик, д. каз. тат. и русск.при фонтане.502164937Мечетей 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Байдарская волость
459. Сахтик, деревня бывшая государственная, при ручье Курукчу-Чокрак, дворов 20, жителей 134, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Севастополь, Балаклавский район
796936Павловкасело44°27'00"33°48'00"L-36-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Севастополь - город федерального значения, Орлиновский муниципальный округ
67306000126с Павловкасело
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