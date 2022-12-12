Павловка
Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1621Сахтик, д. каз. тат. и русск.при фонтане.502164937Мечетей 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
459. Сахтик, деревня бывшая государственная, при ручье Курукчу-Чокрак, дворов 20, жителей 134, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
796936Павловкасело44°27'00"33°48'00"L-36-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
67306000126с Павловкасело