деревня Рукшеница, деревня Рукшеница, Туровлянская волость, Полоцкий уезд (на 1906) — Familio

Рукшеница

Туровлянская волость, Полоцкий уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Туровлянская волость
312. Рукшеницы, село бывшее владельческое, при озере Рукшенице, дворов 10, жителей 72, церковь римско-католическая, торжок в Троицу и 15 августа.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Полоцкий уезд, Туровлянская волость
53РукшеницыдеревняРукшеница, озероТуровлянского, православногоЯковлянскому сельскому обществу3
67РукшеницыдеревняРукшеница, озероТуричинского, православногоЯковлянскому сельскому обществу4
85РукшеницызастенокРукшеница, озероТуржецкого, православногоГ. Автухову, крест. , прав.3
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