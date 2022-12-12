Рукшеница
Туровлянская волость, Полоцкий уезд (на 1906)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
312. Рукшеницы, село бывшее владельческое, при озере Рукшенице, дворов 10, жителей 72, церковь римско-католическая, торжок в Троицу и 15 августа.
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
53РукшеницыдеревняРукшеница, озероТуровлянского, православногоЯковлянскому сельскому обществу3
67РукшеницыдеревняРукшеница, озероТуричинского, православногоЯковлянскому сельскому обществу4
85РукшеницызастенокРукшеница, озероТуржецкого, православногоГ. Автухову, крест. , прав.3