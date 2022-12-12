деревня Байтеряково, деревня Байтеряково, Бетьковская волость, Лаишевский уезд (на 1914) — Familio

Байтеряково

Бетьковская волость, Лаишевский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
1128Дмитриевское (Байтеряково), с. вл.при рч. Бетьке.5815142574587Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Ветьковская волость
375. Байтеряково (Дмитриенское), село бывшее владельческое, при речке Бетьке, дворов 164, жителей 1001, церковь православная, лавка, торжок

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Бетьковская волость
с. Байтеряково, Бетьковскойрусские1331
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с. Дмитриевское, Бетьковскойсм. с. Байтеряково
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
БайтирәкБайтеряковоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.
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