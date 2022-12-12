Байтеряково
Бетьковская волость, Лаишевский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1128Дмитриевское (Байтеряково), с. вл.при рч. Бетьке.5815142574587Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
375. Байтеряково (Дмитриенское), село бывшее владельческое, при речке Бетьке, дворов 164, жителей 1001, церковь православная, лавка, торжок
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Байтеряково, Бетьковскойрусские1331Показать скан
с. Дмитриевское, Бетьковскойсм. с. БайтеряковоПоказать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
БайтирәкБайтеряковоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.