другое Белое Море, другое Белое Море, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область (на 2019) — Familio

Белое Море

Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
другое
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Мурманская область, Кандалакшский район
54265Белое Моренп67°05'с.ш.32°15'в.д.Q-36-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Мурманская область, Кандалакшский муниципальный район, Городское поселение Кандалакша
47608101126нп Белое Моренаселенный пункт
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