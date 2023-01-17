Макарьино
Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
956Макарьинское, с.при устье ручья, впад. в р. Коуу.57¼61¾81933Церквей православных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
336. Макарьино (Погост), село бывшее государственное, при реке Коже, дворов 11, жителей 55, 3 церкви православные
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
83761Макарьинодеревня63°37'с.ш.38°41'в.д.P-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11646436141д Макарьинодеревня