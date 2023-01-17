деревня Изубриевка 1-я, деревня Изубриевка 1-я, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Изубриевка 1-я

Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1737Русанова (Изубрева, Изубревка), д. вл.при колодцах.482752424Мельница.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Долгоруковский район
79890Изубриевка 1-ядеревня52°13'00"38°27'00"N-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Долгоруковский муниципальный район, Сельское поселение Меньшеколодезский сельсовет
42618440136д Изубриевка 1-ядеревня
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