село Новомихайловка, село Новомихайловка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новомихайловка

Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Самойловский район
43610Новомихайловкасело51°21'с.ш.43°28'в.д.M-38-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Самойловский муниципальный район, Святославское сельское поселение
63642455121с Новомихайловкасело
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