село Гута-Ксаверовская, село Гута-Ксаверовская, Житомирська область (на 2018) — Familio

Гута-Ксаверовская

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Овручский уезд, Татарновичская волость
1453. Гута Генрениховка, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 75, стеклян. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7430Гута-Ксаверівськаселор-н НародицькийНародицька селищна рада
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