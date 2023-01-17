деревня Старики-Козинские, деревня Старики-Козинские, Дубенский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Старики-Козинские

Дубенский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Козинская волость
462. Старики, деревня бывшая владельческая, дворов 26, жителей 160, винокур. зав.
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