деревня Ивашково, деревня Ивашково, Почепский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Ивашково

Почепский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Мглинский уезд
1790Ивашково, д. разн. сосл.при рч. Рогожне.3510186758
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Почепский район
69138Ивашководеревня52°51'с.ш.33°14'в.д.N-36-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Почепский муниципальный район, Московское сельское поселение
15644466136д Ивашководеревня
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