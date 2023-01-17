деревня Обелишкас, деревня Обелишкас, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Обелишкас

Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Варклянская волость
46ОбелишкидеревняСперга, ручейстарообрядческогоЕлеоноргофскому сельскому обществу12

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Rēzeknes novads, Dekšāres pagasts
Obeliškasagrāk Rēzeknes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=3229

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Dekšāres pagasts
Obeliškas100174417ciemsEKS
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