деревня Сармяги, деревня Сармяги, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Сармяги

Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд
2924Сармяга (Сари-Мяга), д.при горе Сари.3075155958Финн. 59—58. Кожевенное заведение.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Неккульская волость
604. Сармяги-Обжанския, село бывшее государственное, дворов 31, жителей 201, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Олонецкий район
150928Сармягидеревня60°51'33°01'P-36-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Олонецкий муниципальный район, Мегрегское сельское поселение
86630440116д Сармягидеревня
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