село Верхний Налим, село Верхний Налим, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Верхний Налим

Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2130Верхний Налим (Татарский Налим), деревня.при рч. Налимке.7519100299292Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство, тканье кулей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Займовая волость
1146. Налим Верхний (Татарский Налим), деревня бывшая государственная, при речке Налимке, дворов 116, жителей 562, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Заинская волость
3Верхний Налим, дер. на прос. дор., при реч. Налимке, мечеть, 2 бак. лав., вод. мел., обдир., х.-з. маг.7812203500514Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Заинский район
142503Верхний Налимсело55°16'52°16'N-39-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Заинский муниципальный район, Верхненалимское сельское поселение
92627430101с Верхний Налимсело
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