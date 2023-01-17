Верхний Налим
Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2130Верхний Налим (Татарский Налим), деревня.при рч. Налимке.7519100299292Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство, тканье кулей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1146. Налим Верхний (Татарский Налим), деревня бывшая государственная, при речке Налимке, дворов 116, жителей 562, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
3Верхний Налим, дер. на прос. дор., при реч. Налимке, мечеть, 2 бак. лав., вод. мел., обдир., х.-з. маг.7812203500514Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142503Верхний Налимсело55°16'52°16'N-39-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92627430101с Верхний Налимсело
1 из 2