посёлок городского типа Оршанка, посёлок городского типа Оршанка, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Оршанка

Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16495По речке Орше (Оршинской), поч. каз.при рч. Орше.474783029Сельское управление. Земская станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Ернурская волость
1470. Оршанское (Ивановское), село бывшее государственное, при речке Орше, дворов 26, жителей 143, 2 церкви православных, 2 лавки, дегтярный завод, 3 смол. з., базар по в Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Оршанский район
11882Оршанкапгт56°54'47°55'O-38-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, Городское поселение Оршанка
88640151051пгт Оршанкапоселок городского типа
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