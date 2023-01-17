Оршанка
Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
16495По речке Орше (Оршинской), поч. каз.при рч. Орше.474783029Сельское управление. Земская станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1470. Оршанское (Ивановское), село бывшее государственное, при речке Орше, дворов 26, жителей 143, 2 церкви православных, 2 лавки, дегтярный завод, 3 смол. з., базар по в Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11882Оршанкапгт56°54'47°55'O-38-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88640151051пгт Оршанкапоселок городского типа