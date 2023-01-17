Городище
Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3267Городище, с. вл.при ррч. Дымке и Гжельке.481840198205Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
101. Городище, село бывшее владельческое, дворов 59, жителей 418, волостное правление, церковь православная, часовня, водяная мельница, 3 лавки, торжок 8 июля, 18 августа Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
323ГородищеСело4594296299Церковь, земская и церков.-приход. школы. Три ярмарки: Казанская 8-го июля и 22-го Октября и Фроловская 18 августа. 4 мелочных лавки, винная лавка, синильный завод и водя Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
176361Городищедеревня55°13'00"33°38'00"N-36-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66641430116д Городищедеревня