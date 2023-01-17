деревня Акшуат, деревня Акшуат, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Акшуат

Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
604Акшуват, д. вл.при ключе Липовом.19476228214
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Сумароковская волость
344. Акшуат, деревня бывшая владельческая, дворов 90, жителей 538

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
АкшуатАкшуатТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Бугульминский район
142190Акшуатдеревня54°35'53°05'N-39-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский муниципальный район, Ключевское сельское поселение
92617420111д Акшуатдеревня
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