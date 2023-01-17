Маракулинское
Орловский уезд, Вятская губерния (на 1886)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11232Маракулинское (Сергея Багина, Маракулины), займище каз.при р. Великой.60182711Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
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825. Верховское (Сергея Багина, Маракулины, Что при селе Верховском), село бывшее государственное, при реке Великой, дворов 14, жителей 91, церковь православная, часовня, Показать все