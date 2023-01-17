деревня Волосково, деревня Волосково, Ботовская волость, Александровский уезд (на 1905) — Familio

Волосково

Ботовская волость, Александровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
557Волоскова, д. госуд. вол.при руч. Войдиге.2525154546
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Александровский уезд, Александровская волость
116. Волоскова, деревня бывшая удельная, при речке Вондихе, дворов 16, жителей 72, ткацкая светелка

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Ботовская волость
321Волосково деревня8017145254
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