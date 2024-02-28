деревня Боярская, деревня Боярская, Кочуковская волость, Владимирский уезд (на 1905) — Familio

Боярская

Кочуковская волость, Владимирский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
290Боярская (Алябьево), д. вл.при р. Ворше.268236378
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Владимирский уезд
С. Вишенки, Д. Кочуково, Кучино, Сергеева, Михайловка, Уварово, Федоровка, Васильевка, Алексеевка, Боярское, Курилово, Анисимова и Новая14Зинаида Дмит. Рахманова10615287

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Владимирский уезд, Кочуковская волость
967Боярская деревня1642726263
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