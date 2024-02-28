деревня Каменка, деревня Каменка, Гостилицкая волость, Петергофский уезд (на 1913) — Familio

Каменка

Гостилицкая волость, Петергофский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О продаже дома крестьянина д. Каменка Гостилицкой волости Петергофского уезда М. Алексеева. 1897 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Каменка Гостилицкой волости Петергофского у. 1913–1916 гг. // Центральный государственный историче Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Петергофский уезд
3734Каменка, д. вл.при колодце.261592730
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Петергофский уезд
Д. Каменки10Е. Ф. Биллио2799

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд, Гостилицкая волость
Каменка д.173 стан17112 участок19станция Гостилицы.
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