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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О продаже дома крестьянина д. Каменка Гостилицкой волости Петергофского уезда М. Алексеева. 1897 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Каменка Гостилицкой волости Петергофского у. 1913–1916 гг. // Центральный государственный историче Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3734Каменка, д. вл.при колодце.261592730Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Петергофский уезд
Д. Каменки10Е. Ф. Биллио2799
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Каменка д.173 стан17112 участок19станция Гостилицы.