сельцо Марьино, сельцо Марьино, Угличский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Марьино

Угличский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по оценке недвижимого имущества, принадлежащего Сергею Никитичу Соколову села Марьино, Неверской волости Угличского уезда. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9405Марьино, сц. вл.при р. Фроловке.5030167
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