деревня Головинская, деревня Головинская, Коношский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Головинская

Коношский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1999Головинская, д.при рч. Шилоксе.96½91236379Часовня православная. Дегтекурных заведений 5.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Мелентьевская волость
338. Головинская, деревня бывшая государственная, при реке Шилокше, дворов 28, жителей 198, 4 дегт. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Коношский район
81925Головинскаядеревня61°05'с.ш.39°48'в.д.P-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Коношский муниципальный район, Сельское поселение Мирный
11622425121д Головинскаядеревня
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