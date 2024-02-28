деревня Новоаллабердино, деревня Новоаллабердино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новоаллабердино

Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Бушман-Суюк-Кара-Кипчатская волость
52. Аллабердина Новая, деревня бывшая государственная, при речке Юшатырке, дворов 19, жителей 121, молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Куюргазинский район
524449Новоаллабердинодеревня52°23'00"55°52'00"N-40-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Куюргазинский муниципальный район, Сельское поселение Мурапталовский сельсовет
80639435126д Новоаллабердинодеревня
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