деревня Марково, Россонский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Марково

Россонский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Полоцкий уезд, Евфросиньевская волость
74Марково 1-ефольварокНища, рекаПолоцкого, римско-католическогоС. и Н. Шкультецким, мещ. , кат.1
75Марково 2-ефольварокНища, рекаПолоцкого, римско-католическогоПарадне и Антонову, мещ. , кат.3

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Россонский район, Соколищенский сельсовет
д Марково2

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Россонский район, Соколищенский сельсовет
д. Марково9

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