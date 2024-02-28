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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1889Ольгино (Ивановское, Иштерякский Завод), сельцо.при ррч. Уленке и Иштеряковке.5030179520569Р. — Часовня. Завод винокуренный. Мельниц водяных 2. Лавок 10. Пчеловодство, плетение) лаптей, делание колес, пилка леса.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Мензелинский уезд
Сц. Ольгино18Влад. Андр. Хвощинский808—156
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1167. Ольгино (Иштерякский завод, Ивановское), сельцо бывшее владельческое, при речках Иштеряковке и Уленке, дворов 189, жителей 1090, часовня, винокуренный завод. В 15 в Показать все
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
11Ольгино (Иштеряк), с. на кл. Иштеряке, прос. дор., церковь, 2 церк.-прих. шк. (муж. и жен.), х.-з. маг., вин., пив. и 4 бак. лав., баз.6025120330340Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189274Ольгинодеревня55°19'53°21'N-39-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92642435111д Ольгинодеревня