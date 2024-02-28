деревня Ольгино, деревня Ольгино, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Ольгино

Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1889Ольгино (Ивановское, Иштерякский Завод), сельцо.при ррч. Уленке и Иштеряковке.5030179520569Р. — Часовня. Завод винокуренный. Мельниц водяных 2. Лавок 10. Пчеловодство, плетение) лаптей, делание колес, пилка леса.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Мензелинский уезд
Сц. Ольгино18Влад. Андр. Хвощинский808156

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Казанчинская волость
1167. Ольгино (Иштерякский завод, Ивановское), сельцо бывшее владельческое, при речках Иштеряковке и Уленке, дворов 189, жителей 1090, часовня, винокуренный завод. В 15 в Показать все

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Богодаровская волость
11Ольгино (Иштеряк), с. на кл. Иштеряке, прос. дор., церковь, 2 церк.-прих. шк. (муж. и жен.), х.-з. маг., вин., пив. и 4 бак. лав., баз.6025120330340Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Муслюмовский район
189274Ольгинодеревня55°19'53°21'N-39-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Муслюмовский муниципальный район, Митряевское сельское поселение
92642435111д Ольгинодеревня
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